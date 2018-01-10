Приватбанк планирует назначить председателем правления чеха Петра Крумханзля (103)

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- В Приватбанке новый председатель Правления : Днепр Вечерний 21:29
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- Приватбанк официально сообщил, что чех Крумханзль стал его главой : Комсомольская Правда в Украине 21:16
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- Новым председателем правления "ПриватБанка" назначили иностранца : ТСН.ua 21:14
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- Официально: Назначен новый глава правления Приватбанка : УП: Економічна правда 21:03
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