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Минобороны Украины опровергло причастность к подрывам российских баз в Сирии

Минобороны Украины опровергло причастность к подрывам российских баз в Сирии (133)

Зеркало недели. Украина 2018.01.11 20:14
Заявления представителей военного ведомства России в Украине расценивают как информационную атаку с целью прикрыть свои действия в ОРДЛО и в Крыму. В Украине не знают, кто взрывает российские базы в Сирии ╘ Сайт Минобороны Украины Министерство обороны Украины опровергло обвинения российского Генштаба о причастности Украины к атакам на военные базы РФ в Сирии. "Это не что иное, как очередная информационная атака.
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2018.01.11 (133)

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