Минобороны Украины опровергло причастность к подрывам российских баз в Сирии (133)

2018.01.11 (133)2018.01.10 (50) →
- РФ обвинила Украину в причастности к атакам на их авиабазы в Сирии: в Минобороны отреагировали : "Наша газета" (Луганск) 22:09
- В Минобороны Украины ответили на очередной российский фейк о причастности к подрывам российских баз в Сирии : В Кулаке 22:06
- Путин заявил, что атаковавшие российскую базу в Сирии дроны были только закамуфлированы под кустарные изделия : Гордон 22:05
- "Атака" Украины в Сирии - Полковник разобрал обвинения России : Gazeta.ua 22:05
- Визитки Яроша не хватает: у Шойгу приплели Украину к своим потерям в Сирии : Вести-UA 22:04
- Путин заявил, что Турция не имеет отношения к попытке нападения на военную российскую базу в Сирии : УкропNews.com 21:47
- Минобороны: Заявление Генштаба РФ об украинской взрывчатке в Сирии - информационная атака : Sharij.net 21:43
- В Минобороны Украины ответили на очередной российский фейк о причастности к подрывам российских баз в Сирии : Хвиля 21:36
- Жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что учителя съели новогодний подарок ее дочери : REN-TV 21:36
- Политолог Яхно: Обвиняя Украину в причастности к атакам на базы РФ в Сирии российская пропаганда сама себя опровергает : Гордон 21:35
- Минобороны отвергает обвинения РФ об украинской взрывчатке при нападении на базу в Сирии : Газета День 21:28
- Мы знаем этих провокаторов, но это не турки. Дроны были закамуфлированы под самодельные устройства, - Путин об атаке беспилотников на базу РФ в Сирии : УкропNews.com 21:16
- Минобороны опровергает обвинения в причастности Украины к атакам баз РФ в Сирии : Arena.press 21:12
- РФ обвинила Украину в причастности к атакам на их авиабазы в Сирии: в Минобороны отреагировали : MIGnews.com.ua 21:08
- Генштаб РФ обвинил Украину в причастности к обстрелам своих баз в Сирии : 20 минут Украина 21:04
- Путин заявил, что Турция не имеет отношения к попытке нападения на военную российскую базу в Сирии : УНИАН 21:02
- Будут бояться жужжания мухи: в сети высмеяли фейк РФ о подготовке Украиной "атаки дронов" на Крым : Апостроф 21:00
- Очередной фейк: МОУ прокомментировало "причастность" к атакам на базы РФ в Сирии : Укринформ 20:47
- "Мы отвергаем эти обвинения", - Минобороны о заявлении РФ о причастности Украины к атаке на российскую базу в Сирии : УкропNews.com 20:46
- В РФ подозревают Украину в причастности к изготовлению боеприпасов для атаки на их базу в Сирии : Українські Новини 20:45
- Крупная сеть супермаркетов в Великобритании решила изъять из продажи кофе с изображением рабов на банке : Українські Новини 20:45
- Украина опровергла подозрения России в причастности к атаке на военную базу в Сирии : ТСН.ua 20:44
- "Атака" Украины на базы России в Сирии: полковник ярко разгромил враки Кремля : Обозреватель 20:40
- Путин заявил о готовности передать Украине боевую технику из Крыма : QHA Крымские Новости 20:33
- Россия обвинила Украину в причастности к атаке на ее сирийскую базу : УСБН Черкаси 20:21
- В Генштабе РФ озвучили очередное обвинение в адрес Украины : Вісті.pro 20:18
- Визитки Яроша не хватает: у Шойгу приплели Украину к бомбардировкам в Сирии : Znaj.ua 20:17
- Россия обвинила Украину в причастности к атаке на авиабазу в Сирии : Власти.нет 20:16
- "Строитель" и казанское "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по бенди : ТАСС 20:14
- Генштаб Вооруженных сил России обвиняет Украину в вероятной причастности к атакам на свои базы в Сирии : ТСН.ua 20:14
- Минобороны Украины опровергло причастность к подрывам российских баз в Сирии : Зеркало недели. Украина 20:14
- Ну как же без Украины? Российский Генштаб подозревает Украину в соучастии в атаке на российскую базу в Сирии : ZpTown 20:14
- Путин: Не турки атаковали российскую базу "Хмеймим" дронами : Arena.press 20:12
- Минобороны опровергло обвинения России в причастности к атаке на ее базу в Сирии : LB.ua 20:07
- В Минобороны ответили на обвинение в причастности Украины к нападению на базы РФ в Сирии : Вої 20:07
- Минобороны опровергает обвинения в причастности Украины к атакам баз РФ в Сирии : Фокус 20:04
- "Это полный бред!" - так отозвался руководитель Шосткинского завода химреактивов о заявлении российского генерала : Шостка.info 19:54
- Танкісти 7-ї окремої танкової бригади ЗС РФ після Донбасу несуть "російський світ" у Сирію : InformNapalm 19:46
- Минобороны Украины опровергло причастность к подрывам российских баз в Сирии : УкропNews.com 19:46
- Генштаб России заподозрил Украину в причастности к атаке баз в Сирии : ПрессОрг24 19:46
- Названы самые безопасные автомобили 2017 года : Городской портал 19:42
- Путин: Не турки атаковали российскую базу "Хмеймим" дронами : Гуру.ua 19:42
- В Минобороны отвергли обвинения России об "украинской взрывчатке" в Сирии : Новое Время 19:41
- Атака на базы России в Сирии: Украина ответила на обвинения Кремля : Обозреватель 19:40
- "Очередная информационная атака". В Минобороны Украины опровергли причастность страны к нападению на российские базы в Сирии : Гордон 19:35
- Генштаб России заподозрил Украину в причастности к атаке баз в Сирии : Українські національні новини 19:33
- Кремль заподозрил Украину в причастности к атакам на свои базы в Сирии : Публичные люди 19:26
- Российские военные заподозрили Украину в причастности к атакам на свои базы в Сирии : DailyUA 19:24
- Украина отреагировала на обвинения России в причастности к атаке на ее базу в Сирии : УСБН Черкаси 19:22
- Украина отреагировала на обвинения России в атаке на базу в Сирии : Noocrat 19:22
- В Минобороны прокомментировали обвинении в причастности Украины к нападению на базы РФ в Сирии : Новости мира 19:22
- РФ заподозрила Украину в причастности к обстрелам своих баз в Сирии : Noocrat 19:21
- Генштаб РФ обвинил Украину в причастности к атаке на свои авиабазы в Сирии : Власти.нет 19:16
- Украина отреагировала на обвинения России в причастности к атаке на ее базу в Сирии : УкропNews.com 19:16
- Украина отреагировала на обвинения России в причастности к атаке на ее базу в Сирии : УСБН Запоріжжя 19:14