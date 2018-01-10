Украинский самолет-гигант поможет Илону Маску (33)

Politeka 2018.01.10 22:40

22:11 10 Января 2018 Компания Илона Маска SpaceX запросила помощи украинского самолета "Руслан" по перевозке обтекателя ракеты Falcon 9 SpaceX планирует перевезти из Калифорнии на мыс Канаверал (с Западного побережья США на Восточное) груз весом 28 тонн размерами 18х4,5х5 метров. Речь идет об обтекателе ракеты Falcon 9. Компания заключила договор с "Антоновым" на то, чтобы груз перевозил самолет АН-124-100 "Руслан".