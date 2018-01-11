Ситуация в зоне АТО существенно обострилась (92)

2018.01.11 (92)2018.01.10 (95) →
- В АТО погибли трое украинских военных : IPnews 09:48
- Боевики устроили ад на Донбассе: погибли украинский воины : Znaj.ua 09:47
- Ситуация в районе проведения АТО обострилась : I24.com.ua 09:44
- В Черкассах 77-летний пенсионер открыл школу танцев : ТСН.ua 09:44
- АТО: террористы существенно обострили ситуацию на всех направлениях : UA.news 09:44
- Штаб АТО: за сутки погибло трое военнослужащих : Hronika.info 09:43
- За последние сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных : Hyser 09:43
- За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих : Шиповник.ua 09:43
- Военные понесли серьезные потери на Донбассе : Гуру.ua 09:42
- Житель Саратовской области ответит за расстрел на трассе "Мерседеса" : Новости Саратовской губернии 09:42
- Военные понесли серьезные потери на Донбассе : Сегодня.ua 09:42
- "Перемирие по-русски": ВСУ понесли большие потери в результате кровавой бойни на Донбассе : ReplyUA.net 09:36
- Сутки в АТО: боевики увеличили интенсивность обстрелов : Informator.media 09:36
- За сутки на Донбассе погибли трое бойцов ВСУ : Восточный фарватер 09:35
- Ситуация в АТО: погибло трое украинских военнослужащих : QHA Крымские Новости 09:33
- Обострение в зоне АТО: трое погибших и трое раненых бойцов ВСУ : Ракурс 09:33
- Вновь жертвы! За сутки в зоне АТО погибли трое украинских бойцов : Donbass.UA 09:28
- Сутки в АТО: 7 обстрелов, погибло 3 бойцов ВСУ, есть раненые : Газета День 09:27
- Ситуация в зоне АТО существенно обострилась : Новости Луганска 09:22
- За сутки ситуация на Донбассе существенно обострилась, - штаб АТО : Капитал 09:20
- Немалые потери в ВСУ: боевики обстреливали позиции сил АТО из запрещенного вооружения : Без Табу 09:17
- Сутки в АТО: трое военнослужащих погибли, 3 ранены и 1 травмирован : Новости N 09:16
- Ситуация в АТО обострилась: погибли трое украинских военных : Николаевский центр журналистских расследований 09:14
- АТО: погибли трое наших бойцов : Arena.press 09:12
- Павел Дуров призвал не называть Telegram российским мессенджером : Rambler News Service 09:12
- Штаб АТО: За сутки погибли трое украинских военных, четверо получили повреждения : Новости Донбасса 09:10
- Обострение в зоне АТО: погибли трое украинских бойцов : Антикор.com.ua 09:10
- Сутки в АТО: ситуация обострилась, у ВСУ трое погибших : Весь Харьков 09:09
- Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ семь раз : MIGnews.com.ua 09:08
- На Донбассе обострение ситуации. Потери ВСУ в АТО - 7 человек : Mrpl.City 09:06
- Большие потери в зоне АТО: трое погибших, еще 4 - ранены : ICTV Факти 09:06
- За прошедшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих : ГолосUA 09:05
- За сутки российско-оккупационные войска семь раз нарушили перемирие на Донбассе: погибли три воина ВСУ : 62.ua 09:05
- ВСУ понесли тяжелые потери в зоне АТО : Комментарии:Донбасс 09:03
- За сутки в зоне АТО погибли трое военнослужащих : Дело.ua 09:02
- Ситуация в зоне АТО обострилась: украинские военные понесли большие потери : Вчасно UA 09:02
- За сутки российско-оккупационные войска семь раз нарушили перемирие на Донбассе: погибли три воина ВСУ : 0642 Луганск 09:02
- За сутки в зоне АТО украинские силы понесли потери погибшими и ранеными : Мариупольские новости 09:01
- На Донбассе в среду погибло трое военнослужащих - ВИДЕО : УРА-Информ 09:00
- На Донбассе в среду погибло трое военнослужащих : LikeNews 08:58
- Штаб АТО: Из-за обстрелов боевиков погибли 3 украинских военных : Интеллект Украины 08:47
- Трое украинских военнослужащих убиты и трое ранены за минувшие сутки в зоне АТО : Iнше ТВ 08:47
- За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое бойцов ВСУ : SobKor.net 08:45
- Обострение в зоне АТО: трое военных погибли, трое раненых и один травмированный : Українські Новини 08:45
- Обострение в АТО: погибло трое бойцов ВСУ, четверо получили ранения : УкропNews.com 08:45
- В АТО у ВСУ самые большие потери с начала "перемирия" : InfoResist.org 08:45
- Трое украинских воинов погибли на передовой : ТСН.ua 08:44
- Сутки в АТО: ситуация обострилась, у ВСУ трое погибших : Информационное Сопротивление 08:42
- Расстрелянное перемирие: в зоне АТО погибли трое украинских военных : ОстроВ 08:40
- Ситуация на Донбассе резко обострилась: под вражескими обстрелами погибло трое бойцов ВСУ : NewsOne 08:39
- Штаб АТО: За сутки погибло трое украинских военных, четверо получили повреждения : Новости Донбасса 08:39
- Трое военных погибли, четверо ранены за сутки на Донбассе : LB.ua 08:37
- АТО: погибли трое наших бойцов : Фокус 08:34