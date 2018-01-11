Ситуация в зоне АТО существенно обострилась (92)

Новости Луганска 2018.01.11 09:22

За прошедшие сутки ситуация в зоне проведения АТО на Донбассе обострилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. "Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие и увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, в том числе с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения", - говорится в сообщении. Так, всего за прошлые сутки зафиксировано 7 обстрелов сил АТО со стороны