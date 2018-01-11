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Ситуация в зоне АТО существенно обострилась

Ситуация в зоне АТО существенно обострилась (92)

Новости Луганска 2018.01.11 09:22
За прошедшие сутки ситуация в зоне проведения АТО на Донбассе обострилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. "Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие и увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, в том числе с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения", - говорится в сообщении. Так, всего за прошлые сутки зафиксировано 7 обстрелов сил АТО со стороны
МИНОМЕТ, КАЛИБР, ГРАНАТОМЕТ, ПУЛЕМЕТ, ОБСТРЕЛ, БОЕВИК, Украина, Луганск, Донецк, Россия
2018.01.11 (92)

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