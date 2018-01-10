В Украине вступил в силу запрет на продажу топлива стандарта Евро-4 (7)

2018.01.11 (7)2018.01.10 (103) →
- Новый запрет для украинских водителей : Donbass.UA 09:28
- Украинских водителей ограничат очередным запретом : Znaj.ua 09:17
- Готовьтесь платить больше: водителям приготовили очередной запрет : AutoDriving.net 09:11
- В Украине запрещен стандарт топлива Евро-4 : Весь Харьков 09:09
- В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4 : LikeNews 01:58
- В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4 : Insider Life News 00:46
- Новый запрет для украинских водителей : Знамя индустрии 00:13