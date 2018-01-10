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Фокус: Украина

В Украине вступил в силу запрет на продажу топлива стандарта Евро-4 (7)

Новости Ю 2018.01.10 19:20
Требование Технического регламента о запрете оборота бензинов и дизтоплива стандарта Евро-4 в Украине вступило в силу 1 января. Об этом сообщает издание enkorr. Запрет предусматривает проведение торговых операций с топливом такого стандарта, как Евро-4. Норма о запрете прописана в утвержденном Техническом регламенте о требованиях к автомобильным топливам разного вида: бензин, дизель, судовое топливо и котельное топливо.
БЕНЗИН, ЕВРО, РЕГЛАМЕНТ, СТАНДАРТ, ТОПЛИВО, СЕРА, Украина
2018.01.11 (7)

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