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Фокус: Украина

В Украине действует преступная группа по отмыванию денег (7)

Страна.ua 2018.01.10 22:17
Она работала и для прошлого президента, и для нынешнего Как подчинённая Гонтаревой помогла Януковичу и Ко 1.5 млрд долларов украсть. Итак, как я вчера и писал, https://goo.gl/mTZ2d3 единственным брокером, скупавшим для Януковича и Ко гособлигации правительства на 1.5 млрд краденных долларов - была инвесткомпания ICU. https://goo.gl/HyAbDx На тот момент эта компания принадлежала Валерии Гонтаревой, Макару
ЯНУКОВИЧ, ДЕНЬГИ, УКРАИНА, ВЫКАЧКА, ОБЛИГАЦИЯ, КОМПАНИЯ, Янукович, Гонтарев, Порошенко, Стеценко, Демчишин, Вальчишен, Курченко, ICU, Roshen, Rothschild Trust, Украина
2018.01.11 (7)

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