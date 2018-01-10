В Украине действует преступная группа по отмыванию денег (7)

Страна.ua 2018.01.10 22:17

Она работала и для прошлого президента, и для нынешнего Как подчинённая Гонтаревой помогла Януковичу и Ко 1.5 млрд долларов украсть. Итак, как я вчера и писал, https://goo.gl/mTZ2d3 единственным брокером, скупавшим для Януковича и Ко гособлигации правительства на 1.5 млрд краденных долларов - была инвесткомпания ICU. https://goo.gl/HyAbDx На тот момент эта компания принадлежала Валерии Гонтаревой, Макару