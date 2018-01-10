В Украине действует преступная группа по отмыванию денег (7)

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- ICU помогла Януковичу вывести $1,5 млрд - Al Jazeera : Антирейд 09:10
- ICU прокомментировала "вывод денег Януковича" из Украины : "Наша газета" (Луганск) 09:09
- Компания Гонтаревой причастна к выведению Януковичем 1,5 млрд долларов, - Al Jazeera : Новости N 08:16
- Компания Гонтаревой причастна к выведению Януковичем 1,5 млрд долларов, - Al Jazeera : Українські Новини 07:45
- Выходит Янукович воровал меньше всех, - соцсети : УСБН Житомир 00:16
- ICU опровергает причастность к выводу денег Януковича из Украины : "Наша газета" (Луганск) 00:09