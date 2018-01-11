В Харькове онколога приговорили к десяти годам за убийство зятя уколом [видео] (17)

Комсомольская Правда в Украине 2018.01.11 07:16

Врач заявил, что зять ему угрожал пистолетом. Фото: прокуратура Харьковской области Эксперты установили, что врач вколол в бедро родственника препарат, который вводят при переводе на искусственное дыхание. В Харькове онколога приговорили к десяти годам за убийство зятя инъекцией. Как установили эксперты, 60-летний врач вколол в бедро родственника препарат, похожий на "Ардуан", который вводят пациентам при переводе на