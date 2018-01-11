В Харькове онколога приговорили к десяти годам за убийство зятя уколом [видео] (17)

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- В Харькове врач убил зятя, вколов ему смертельную инъекцию : Realist.online 09:35
- В ЄС підраховують, скільки грошей виділити на допомогу Україні : Еспресо TV 09:34
- Врача-онколога осудили на 10 лет тюрьмы за смертельную инъекцию своему зятю : Еспресо TV 09:34
- В Харькове суд приговорил к 10 годам тюрьмы врача, сделавшего смертельную инъекцию зятю : DailyUA 09:24
- В Харькове осудили врача за смертельную инъекцию своему зятю : Інформатор.news 09:06
- На Харьковщине врач убил зятя смертельной инъекцией : DsNews 09:03
- В Харькове признали виновным врача-онколога, который сделал смертельную инъекцию зятю : Новое Время 08:40
- В Харькове суд приговорил к 10 годам тюрьмы врача, сделавшего смертельную инъекцию зятю : Гордон 08:35
- МИД Германии предложил "поощрение" для РФ в случае соблюдения "Минска" : РИА Новости Украина 07:37
- В Харькове врач убил своего зятя, уколов смертельную инъекцию : КиевПравда 07:37
- В Харькове онколога приговорили к десяти годам за убийство зятя уколом [видео] : Комсомольская Правда в Украине 07:16
- Онколога, убившего инъекцией в гараже нелюбимого зятя, приговорили к 10 годам : Новости N 07:15
- В Харькове хирургонколог, сделавший смертельный укол зятю, получил тюремный срок : ТелеБудка 06:52
- Суд Харькова приговорил к 10 годам тюрьмы врача за введение смертельной инъекции зятю : Iнше ТВ 06:47
- Суд Харькова приговорил к 10 годам тюрьмы врача за введение смертельной инъекции зятю : РИА Мелитополь 06:37
- В Харькове врач-онколог, сделавший смертельную инъекцию зятю, приговорен к 10 годам за решеткой : ТСН.ua 06:14
- Вынесен приговор сделавшему смертельную инъекцию зятю врачу : Телеграф.com.ua 02:43
- Суд дал большой срок врачу, убившему зятя смертельной инъекцией: опубликованы фото и видео : Апостроф 02:15
- Врач-онколог, сделавший смертельную инъекцию зятю, приговорен к 10 годам тюрьмы : Интерфакс-Україна 02:06