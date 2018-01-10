Приватбанк планирует назначить председателем правления чеха Петра Крумханзля (37)

Business Information Network 2018.01.10 18:01

По информации агентства Українські Новини, в ближайшее время ожидается согласование его кандидатуры наблюдательным советом Приватбанка. Крумханзль в 1989 году закончил Карлов университет в Праге, по образованию математик. С 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; с 2008 по 2011 работал в Украине в "Райффайзен Банке Аваль" операционным директором. С 2011 по 2013 работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013