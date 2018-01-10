Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Туристка из Киева в Карпатах сорвалась с обледенелого склона и понеслась в 300 - метровую пропасть

Туристка из Киева в Карпатах сорвалась с обледенелого склона и понеслась в 300 - метровую пропасть (15)

Публичные люди 2018.01.10 21:26
Виктор Шуляр В Закарпатской области спасатели оказывали помощь туристке, которая сорвалась с обледенелого склона. Об этом рассказали в пресс- службе ГСЧС: "9 января в 19:20 в оперативно- спасательную службу поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута двумя туристами в районе горной долины Рогнеска (подножие г. Петрос), 29-летняя киевлянка сорвалась с обледеневшего склона
ПРОПАСТЬ, СКЛОН, СПАСАТЕЛЬ, КИЕВЛЯНКА, НОСИЛКИ, ПОСТРАДАВШАЯ, Раховский, Киев, Ужгород, Украина
2018.01.11 (15)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018