Туристка из Киева в Карпатах сорвалась с обледенелого склона и понеслась в 300 - метровую пропасть (15)

Публичные люди 2018.01.10 21:26

Виктор Шуляр В Закарпатской области спасатели оказывали помощь туристке, которая сорвалась с обледенелого склона. Об этом рассказали в пресс- службе ГСЧС: "9 января в 19:20 в оперативно- спасательную службу поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута двумя туристами в районе горной долины Рогнеска (подножие г. Петрос), 29-летняя киевлянка сорвалась с обледеневшего склона