Туристка из Киева в Карпатах сорвалась с обледенелого склона и понеслась в 300 - метровую пропасть (15)

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- На Закарпатье туристка сорвалась с обледеневшего склона и упала в пропасть : УСБН Одесса 02:19
- На Закарпатье туристка сорвалась с обледеневшего склона и упала в пропасть : УСБН Житомир 02:16
- На Закарпатье туристка сорвалась с обледеневшего склона и упала в пропасть : УСБН Запоріжжя 02:13
- На Закарпатье туристка сорвалась с обледеневшего склона и упала в пропасть : УСБН Черкаси 01:21
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- На Закарпатье туристка сорвалась с обледеневшего склона и упала в пропасть : УСБН Вінниця 01:16
- На Закарпатье туристка сорвалась с обледеневшего склона и упала в пропасть : УСБН Івано-Франківськ 01:16
- На Закарпатье туристка сорвалась с обледеневшего склона и упала в пропасть : Антикор.com.ua 01:10
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