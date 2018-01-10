Смоленская катастрофа: в крыле самолета произошел взрыв до столкновения с березой (34)

Новое Время 2018.01.10 19:11

Левое крыло самолета Ту-154М разрушил взрыв Левое крыло самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой. Об этом заявил эксперт подкомиссии Министерства национальной обороны Польши по делам повторного исследования Смоленской авиакатастрофы Франк Тейлор, передает Польское радио. Согласно коммюнике, существовало несколько источников взрыва - в крыле, в