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Смоленская катастрофа: в крыле самолета произошел взрыв до столкновения с березой

Смоленская катастрофа: в крыле самолета произошел взрыв до столкновения с березой (34)

Новое Время 2018.01.10 19:11
Левое крыло самолета Ту-154М разрушил взрыв Левое крыло самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой. Об этом заявил эксперт подкомиссии Министерства национальной обороны Польши по делам повторного исследования Смоленской авиакатастрофы Франк Тейлор, передает Польское радио. Согласно коммюнике, существовало несколько источников взрыва - в крыле, в
КРЫЛО, САМОЛЕТ, ВЗРЫВ, ЛЕХ, СМОЛЕНСК, ПОДКОМИССИЯ, Польша, Смоленск, Россия
2018.01.11 (34)

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