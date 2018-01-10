В Винницкой области задержали адвоката при получении взятки (11)

ГолосUA 2018.01.10 20:05

В Винницкой области прокуратура и СБУ в среду задержали адвоката при получении 15 тыс долларов неправомерной выгоды. Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке. Эти деньги адвокат получил "за содействие непривлечению лица к уголовной ответственности". Задержанному грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Напомним, Запорожье 10 января сотрудники Службы безопасности Украины задержали директора коммунального учреждения "Запорожское областное