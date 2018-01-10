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Фокус: Украина

В Винницкой области задержали адвоката при получении взятки (11)

ГолосUA 2018.01.10 20:05
В Винницкой области прокуратура и СБУ в среду задержали адвоката при получении 15 тыс долларов неправомерной выгоды. Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке. Эти деньги адвокат получил "за содействие непривлечению лица к уголовной ответственности". Задержанному грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Напомним, Запорожье 10 января сотрудники Службы безопасности Украины задержали директора коммунального учреждения "Запорожское областное
ПОТЕРЯ, ДОНБАСС, БОЕЦ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ЗОНА, МИНОБОРОНЫ, Полторак, Украина
2018.01.11 (11)

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