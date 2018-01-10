В Винницкой области задержали адвоката при получении взятки (11)

2018.01.11 (11)2018.01.10 (41) →
- В 2017 году небоевые потери ВСУ составили 98 погибших : Ирта-Fax 09:48
- В Минобороны сообщили о небоевых потерях ВСУ за 2017 год : Trust.UA 08:55
- В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ : УСБН Черкаси 07:21
- В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ : УСБН Одесса 07:19
- В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ : УСБН Івано-Франківськ 07:16
- В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ : УСБН Вінниця 07:16
- В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ : УСБН Запоріжжя 07:14
- Небоевые потери: в Минобороны озвучили страшную статистику : Znaj.ua 05:47
- Небоевые потери ВСУ на Донбассе в 2017 году составили 98 военных : НикВести 01:14
- В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ на Донбассе : Гуру.ua 00:42
- День в АТО: боевики продолжают применять запрещенное вооружение против ВСУ : Гуру.ua 00:42
- В 2017 году 98 военных погибли на Донбассе в результате небоевых травм : Times.dn.ua 23:53