Срок приговора Пукачу за убийство Гонгадзе пересчитали по "закону Савченко" (12)

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- Убийство Гонгадзе: суд "пересчитал" приговор Пукачу : Вести-UA 09:04
- Дело Гонгадзе: Пукачу пересчитали срок по "закону Савченко" : КНК Медиа 08:54
- Осужденному за убийство Гонгадзе Пукачу сократили срок заключения : UA.news 08:44
- Пукачу пересчитали тюремный срок по "закону Савченко" : Грім-Інфо 08:42
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- Пукачу перечислили срок заключения за убийство Гонгадзе по "закону Савченко" : Media House 01:07
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