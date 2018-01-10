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Срок приговора Пукачу за убийство Гонгадзе пересчитали по "закону Савченко"

Срок приговора Пукачу за убийство Гонгадзе пересчитали по "закону Савченко" (12)

Николаевские Известия 2018.01.10 23:50
Суд пересчитал по "закону Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания) срок приговора для бывшего начальника департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом говорится в решении суда, вступившем в силу 15 декабря 2017 года, передают "Українські Новини". Ходатайство о пересчете срока подал адвокат Пукача.
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2018.01.11 (12)

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