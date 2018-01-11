В аэропорту Варшавы самолет экстренно приземлился без переднего шасси (50)

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- Появилось видео с места жуткой посадки самолета в аэропорту Варшавы : Апостроф 09:45
- В Варшаве самолет приземлился без передней стойки шасси : ТСН.ua 09:44
- В Польше пилот совершил опасную посадку самолета без переднего шасси (фото) : Realist.online 09:35
- В Польше пассажирский самолет совершил экстренную посадку без переднего шасси : Фраза.ua 09:34
- Авиалайнер без переднего шасси счастливо приземлился в Варшаве : the Экономист 09:30
- В аэропорту Варшавы пилоты посадили лайнер без передних шасси : #Буквы 09:19
- В Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси : Vector News 09:17
- В аэропорту Варшавы самолет совершил жесткую посадку без шасси : Страна.ua 09:16
- В Варшаве самолет приземлился без переднего шасси : ICTV Факти 09:06
- В Варшаве пассажирский самолет сел без переднего шасси, фото : Главред 09:05
- В Варшаве пассажирский самолет сел без передних шасси : Комментарии.UA 09:02
- В Польше совершил аварийную посадку пассажирский самолет : КНК Медиа 08:54
- В Польше пассажирский самолет приземлился без переднего шасси : ForUm 08:34
- Биткоин на 11 января 2018 : Клуб экспертов зернового рынка 08:34
- В Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси : УП Європейська правда 08:33
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- Опасный рейс: самолет без переднего шасси аварийно сел в Польше : АСН.in.ua 08:13
- В Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси : Iнше ТВ 07:47
- В Польше пассажирский самолет приземлился без переднего шасси : Bigmir)net Новости 07:39
- В Польше пассажирский самолет приземлился без переднего шасси : РИА Мелитополь 07:37
- В Польше самолет совершил экстренную посадку : Passage.com.ua 07:29
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- В Польше пассажирский самолет приземлился без переднего шасси : Корреспондент.net 07:16
- В Польше самолет совершил экстренную посадку : Media House 07:07
- В аэропорту Варшавы самолет совершил посадку без переднего шасси : МИГ Запорожья 07:07
- В Польше пассажирский самолет приземлился без переднего шасси, жертв нет : Крым.Реалии RFE/RL 06:56
- В аэропорту Варшавы самолет совершил посадку без переднего шасси : ЛІГАБізнесІнформ 06:37
- В аэропорту Варшавы самолет совершил посадку без переднего шасси : Vector News 06:16
- Мирзиёев рассказал об увольнениях в руководстве министерства обороны : Новости@MAIL.RU 06:16
- В Польше пассажирский самолет приземлился без переднего шасси : Банкомёт 06:12
- В Варшаве самолет совершил аварийную посадку фото : Банкомёт 06:12
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- В при посадке в варшавском аэропорту у Bombardier Q400 LOT сложилась стойка шасси : Avianews.com 06:11
- В аэропорту Варшавы самолет совершил посадку без переднего шасси : "Наша газета" (Луганск) 06:09
- В Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси : УкропNews.com 05:15
- В аэропорту Варшавы пилоты посадили самолет без передних шасси : Arena.press 05:12
- В Польше самолет совершил экстренную посадку : Arena.press 05:12
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- В Польше пассажирский самолет приземлился без переднего шасси : Подробности.ua 05:10
- В Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси (фото) : УНИАН 05:02
- В аэропорту Варшавы аварийно сел самолет : Телеграф.com.ua 04:43
- В Польше самолет совершил экстренную посадку : РБК-Україна 04:11
- В аэропорту Варшавы пилоты посадили самолет без передних шасси : Сегодня.ua 03:42
- У Польщі пасажирський літак здійснив аварійну посадку : Українські національні новини 03:33
- В Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку : Українські національні новини 03:33
- В Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку : ПрессОрг24 03:31
- В Варшаве аварийно приземлился самолет : Gazeta.ua 02:35
- Инцидент в аэропорту Варшавы: пилоты посадили самолет без передних шасси : 112.ua 02:02
- В Варшаве самолет совершил аварийную посадку фото : Телеканал новин "24" 02:00
- ЧП в аэропорту Варшавы: пилотам удалось посадить самолет без шасси (видео) : Факты и комментарии 01:34
- Курский рецидивист украл целый короб сигарет и уехал на такси : МК в регионах РФ 01:14
- В аэропорту Варшавы самолет с 59 пассажирами совершил жесткую посадку : ТСН.ua 01:14
- В Варшаве аварийно сел самолет, жертв нет : Укринформ 01:02
- У столиці Польщі здійснив жорстку посадку літак: фото з місця подій : Апостроф 00:45
- В столице Польши совершил жесткую посадку самолет: фото с места событий : Апостроф 00:45
- В Варшаве экстренно сел самолет без переднего шасси : Hronika.info 00:43
- Аэропорт Варшавы закрыли из-за аварийной посадки самолета : РИА Новости Украина 00:38
- В аэропорту Варшавы пассажирский самолет совершил посадку без переднего шасси : Гордон 00:05
- В аэропорту Варшавы самолет экстренно приземлился без переднего шасси : InfoResist.org 00:01