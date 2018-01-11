Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В аэропорту Варшавы самолет экстренно приземлился без переднего шасси

В аэропорту Варшавы самолет экстренно приземлился без переднего шасси (50)

InfoResist.org 2018.01.11 00:01
Фото: twitter.com/RBrzoska InfoResist Вечером в среду, 10 января, в международном аэропорту имени Фредерика Шопена (Варшава, Польша) одному из пассажирских самолетов пришлось совершить жесткую посадку, сообщает TVN Warszawa. Как оказалось, во время захода на посадку рейса LO3924, который следовал из Кракова в Варшаву, экипаж обнаружил проблемы с передней стойкой шасси. Пилоты посадили воздушное судно в аварийном режиме, однако при посадке
САМОЛЕТ, ШАССИ, ШОПЕН, ПОСАДКА, КРАКОВ, АЭРОПОРТ, LOT, Краков, Варшава, Польша, Будапешт, Киев
2018.01.11 (50)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018