Министр иностранных дел Германии предложил отменять санкции против России поэтапно (159)

Cxid.info 2018.01.11 13:24

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался за то, чтобы ЕС начал поэтапно отменять санкции против России при условии длительного перемирия на Востоке Украины Об этом сообщает Deutsche Welle. "Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - заявил он в среду, 10 января, во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине.