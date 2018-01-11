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Влетел в столб, сбежал с больницы. В Киеве подполковник полиции попал в аварию - СМИ (76)

Kordon.com.ua 2018.01.11 17:55
Водитель иномарки, возможно, был сильно пьяный. В Соломенском районе Киева иномарка на очень большой скорости вылетела с проезжей части и врезался в электроопору, водитель был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook. По данным "Киева Оперативного", размещенным на его странице в соцсети, за рулем авто был подполковник Нацполиции, старший следователь-криминалист
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