В Киеве скорая протаранила авто, много пострадавших: опубликованы фото (98)

Апостроф 2018.01.11 03:45

В среду, 10 января, в Киеве произошло ДТП на проспекте Академика Глушкова с участием скорой помощи и легкового автомобиля Chevrolet. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. "Скорая помощь одной из частных фирм, перевозя ребенка, протаранила попутный Chevrolet, который решил развернуться в дырке отбойника Chevrolet", - говорится в сообщении. По информации паблика, удар пришелся в левый борт автомобиля.