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Фокус: Украина

В Совете Европы попытаются изменить регламент ПАСЕ, чтобы вернуть делегацию России, - Арьев (100)

Черноморская телерадиокомпания 2018.01.11 15:18
В Совете Европы при поддержке пророссийского лобби будут пытаться изменить регламент ПАСЕ, чтобы убрать оттуда возможность введения санкций против национальных делегаций и таким образом вернуть в ПАСЕ делегацию Россию. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава делегации Украины в ПАСЕ, нардеп (БПП) Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ. "Россия снова не будет подавать свою делегацию в ПАСЕ.
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