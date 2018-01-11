Силы АТО сбили на Донбассе беспилотник боевиков, проводивший разведку (74)

УСБН Вінниця 2018.01.11 12:16

Вечером в среду, 10 января, украинские военные сбили на Донбассе беспилотник боевиков, который проводил разведку по маршруту Горловка- Артемово-Курдюмовка-Очеретино. Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, вероятно был сбит беспилотник Орлан- 10. "После подтверждения работы вражеского беспилотника он был уничтожен огневым подразделением противовоздушной обороны ВСУ. Отмечается, что за ночь силы АТО зафиксировали разведывательные пролеты еще