Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Силы АТО сбили на Донбассе беспилотник боевиков, проводивший разведку (74)

УСБН Вінниця 2018.01.11 12:16
Вечером в среду, 10 января, украинские военные сбили на Донбассе беспилотник боевиков, который проводил разведку по маршруту Горловка- Артемово-Курдюмовка-Очеретино. Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, вероятно был сбит беспилотник Орлан- 10. "После подтверждения работы вражеского беспилотника он был уничтожен огневым подразделением противовоздушной обороны ВСУ. Отмечается, что за ночь силы АТО зафиксировали разведывательные пролеты еще
ГОРЛОВКА, ОРЛАН, ПЕРЕМИРИЕ, ШТАБ, ПРИМОРСК, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Украина, Россия, Донецк, Минск

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018