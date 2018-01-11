Стали известны переносы рабочих дней в 2018 году (193)

Днепр Вечерний 2018.01.11 18:29

Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2018 году в связи с праздниками, которые попадают на выходные дни. Ряд рабочих дней перенесли для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Международного женского дня (8 марта), Дня труда (1 мая), Дня Конституции Украины (28 июня), Рождества христиан западного обряда (25 декабря) и Нового года (1 января 2019 года).