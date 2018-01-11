Кабмин увеличил оклады педагогов на 25% с января (58)

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- Кабмин повысил зарплаты учителям : Hronika.info 13:43
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- Зарплаты учителей возрастут в среднем на 1,5 тыс. гривен уже с января : Novosti.UA 13:25
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- Зарплаты учителей возрастут в среднем на 1,5 тыс. гривен уже с января : Черноморская телерадиокомпания 13:18
- Кабмин повысил зарплаты учителям : Новости N 13:15
- Кабмин увеличил оклады педагогов : NikMedia.com.ua 13:14
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- Кабмин увеличил оклады педагогов : Zerkalo.mk.ua 13:12
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- Кабмин увеличил оклады педагогов на 25% : Версии.com 13:03
- Кабмин увеличил оклады учителям : Комментарии.UA 13:02
- В Украине растут зарплаты учителей : Маю право 13:01
- В Украине растут зарплаты учителей: Гройсман озвучил суммы : Гуру.ua 12:42
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- Кабмин повысил зарплаты украинским учителям с 1 января до 6,5-8,5 тыс. грн : Гордон 12:35
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