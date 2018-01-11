Кабмин увеличил оклады педагогов на 25% с января (58)

Експерт-центр 2018.01.11 12:34

Кабинет министров Украины увеличил должностные оклады педагогическим работникам на 25% с 1 января 2018 года. Cоответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании отметил, что данное решение принимается без обсуждения, но с доработкой с Министерством социальной политики. Ранее на заседании премьер заявил, что повышение составит 25%, что будет составлять в среднем 1,5 тыс.