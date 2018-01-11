"Выборы главы ДНР" пройдут осенью 2018 года (55)

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- Главарь "ДНР" Захарченко заявил, что боевики организуют выборы осенью 2018 года : Hyser 15:44
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- Захарченко анонсировал "выборы" в "ДНР" : Realist.online 15:35
- В "ДНР" анонсировали "выборы" главы : Экономические известия 15:33
- Захарченко заявил о проведении "выборов" в "ДНР" : Data.ua 15:32
- Захарченко заявил, что проведет осенью выборы в "ДНР" : Українські Новини 15:15
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- Захарченко заявил о проведении "выборов" в "ДНР" : Обозреватель 15:10
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- По стопам Путина: главарь "ДНР" Захарченко озвучил дату очередных "псевдовыборов" в Донецке и свои планы на участие - СМИ : Dialog.ua 15:02
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- Главарь "ДНР" заявил о проведении "выборов" осенью 2018 года : ОстроВ 14:40
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- Захарченко объявил о дате "выборов главы ДНР" : 62.ua 14:05
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