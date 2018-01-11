"Выборы главы ДНР" пройдут осенью 2018 года (55)

LB.ua 2018.01.11 13:07

Захарченко примет в них участие. Александр Захарченко Фото: EPA/UPG Выборы на пост "главы ДНР" состоятся осенью 2018 года, сказал главарь террористической организации Александр Захарченко. "Выборы будут осенью 2018 года", - приводит его слова агентство сепаратистов ДАН. Захарченко добавил, что примет в них участие. По "конституции ДНР", ее глава избирается сроком на четыре года и не может занимать эту должность более двух сроков подряд.