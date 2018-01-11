Политикам хотят ограничить право на ведение программ на телевидении (87)

QHA Крымские Новости 2018.01.11 19:33

В Нацсовете считают, что политики-ведущие выводят СМИ Украины за рамки журналистских стандартов КИЕВ (QHA) - Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предлагает законодательно ограничить ведение программ и передач политическими деятелями. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. - Очень важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Национального совета, должно быть законодательное ограничение на