Нацсовет по вопросам ТВ и радио предлагает ввести уголовную ответственность за выступления украинских артистов в России (108)

Gazeta.ua 2018.01.11 18:35

Предлагают ввести штрафы и ответственность за выступления украинских артистов в России. Фото - biz.nv.ua Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, гастролирующих на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета. "Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию