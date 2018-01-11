Нацсовет по вопросам ТВ и радио предлагает ввести уголовную ответственность за выступления украинских артистов в России (108)

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- В Украине придумали, что делать с артистами, гастролирующими по России : Kordon.com.ua 21:54
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- Выступления в РФ для украинских артистов могут обернуться уголовной ответственностью : Народный Корреспондент 21:14
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- Нацсовет предложил наказывать украинских артистов за гастроли в России : NewsOne 21:09
- Нацсовет предлагает наказывать украинцев за гастроли в РФ : "Наша газета" (Луганск) 21:09
- В Украине хотят ввести ответственность за гастроли артистов в России : МариоНетки.net 21:00
- Нацрада хочет остудить рвение артистов, выступающих в стране-агрессоре : InfoKava.com 20:45
- Украинским артистам могут запретить выступать в России : Шиповник.ua 20:44
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- Верховной Раде предлагают установить штрафные санкции или уголовную ответственность для украинских артистов, выступающих в РФ : RUpor.info 20:42
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- Стоит штрафовать украинских звезд за выступления в России? Ваше мнение : Data.ua 20:32
- Стоит штрафовать украинских звезд за выступления в России? Ваше мнение : Телеканал новин "24" 20:30
- В Нацсовете предложили наказывать украинских звезд за гастроли в РФ : Вісті.pro 20:18
- В Украине хотят ввести уголовную ответственность для артистов, выступающих в РФ : Українські національні новини 20:17
- Украинским артистам хотят запретить выступать в РФ : Вибори в Україні та світі 20:17
- В Украине хотят ввести уголовную ответственность для артистов, выступающих в РФ : ПрессОрг24 20:16
- Украинских артистов, которые выступают в России, может ждать серьезное наказание: в Нацсовете сделали резкое заявление : УкропNews.com 20:16
- Гастроли украинских артистов в РФ: Нацрада выступила с жестким предложением : Апостроф 20:15
- Для украинских звезд, гастролирующих в России могут ввести штрафы или уголовную ответственность : АСН.in.ua 20:13
- Нацсовет предлагает ввести наказание за гастроли украинских артистов в России : Times.dn.ua 19:53
- Нацсовет предлагает Раде ввести наказание для украинских артистов, гастролирующих в РФ : Центр журналистских расследований 19:48
- Украинским артистам хотят закрыть дорогу в Россию : IPnews 19:48
- Нацсовет предлагает ввести санкции против украинских артистов за гастроли в РФ : Iнше ТВ 19:47
- Нацсовет предложил ввести санкции против артистов, которые гастролируют в России : Соцпортал 19:45
- Нацсовет предлагает наказывать украинских артистов за гастроли в России : UA.news 19:44
- Нацсовет предложил ввести ответственность для артистов за гастроли в РФ : Sharij.net 19:43
- В Украине хотят ввести санкции против звезд, выступающих в России : ICTV Факти 19:36
- В Украине хотят жестко наказывать артистов, гастролирующих в России : Noocrat 19:22
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- Украинских артистов могут начать штрафовать за гастроли в России : Новости мира 19:22
- В Украине хотят жестко наказывать артистов, гастролирующих в России : Новости Ю 19:20
- Нацсовет предлагает уголовно наказывать украинских артистов за гастроли в РФ : #Буквы 19:19
- Australian Open. Саснович сыграет в первом круге с 67-й ракеткой мира, Соболенко - с 19-й : Народная газета 19:19
- Нацсовет предлагает наказывать украинцев за гастроли в РФ : Vector News 19:17
- Выступления в РФ для украинских артистов могут обернуться уголовной ответственностью : Новости N 19:16
- Гастроли украинских звезд в России: как будут наказывать артистов : Подробности.ua 19:10
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- Нацсовет предлагает ввести санкции за гастроли украинских артистов в России : Media House 19:07
- Нацсовет по вопросам ТВ и радио предлагает уголовную ответственность за выступления украинских артистов в России : Gazeta.ua 19:05
- Украинских артистов, которые выступают в России, может ждать серьезное наказание: в Нацсовете сделали резкое заявление : Dialog.ua 19:02
- Украинский звезд-гастролеров в России предлагают жестоко наказывать : Data.ua 19:02
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- Украинский звезд-гастролеров в России предлагают жестоко наказывать : Телеканал новин "24" 19:00
- Нацсовет по вопросам ТВ и радио предлагает ввести уголовную ответственность за выступления украинских артистов в России : Gazeta.ua 18:35
- Нацсовет предлагает наказывать украинских артистов, гастролирующих в РФ : Realist.online 18:35
- Нацсовет по ТВ предложил ввести уголовную ответственность для артистов, выступающих в РФ : Експерт-центр 18:34
- Штраф, срок, запрет: Нацсовет просит ввести наказания для гастролеров в РФ : 2000.ua 18:30
- Раде предлагают ввести санкции против артистов, которые гастролируют в России : Газета День 18:27
- Нацсовет по телерадиовещанию выступает за штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, гастролирующих в РФ : Center of Real Estate 18:22