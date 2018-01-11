Турчинов призвал уделить внимание украинского государства вопросу криптовалют (99)

Крым.Реалии RFE/RL 2018.01.11 20:56

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что вопрос криптовалют не может оставаться без внимания государства, несмотря на быстрое развитие рынка криптовалют в мире. Дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы "создает угрозы для экономики и безопасности государства", сказал Александр