Путин: Россия готова передать Украине военную технику из Крыма (121)

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- В Крыму была отремонтированная техника - ВМС : Корреспондент.net 21:46
- Путин обещает отдать Украине корабли и самолеты из Крыма : UA1.com.ua 21:44
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- Россия отдаст Украине корабли из Крыма : Подробности.ua 21:10
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- Путин: Россия готова вернуть Украине военную технику из Крыма : MIGnews.com.ua 21:08
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