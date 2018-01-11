Путин: Россия готова передать Украине военную технику из Крыма (121)

ForUm 2018.01.11 20:04

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Об этом он сообщил на встрече с руководством российских СМИ, передает ТАСС. Путин также не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму. Он заявил, что Россия в 2014 году начала передачу военного имущества и техники Украине из Крыма.