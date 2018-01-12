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АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО

АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО (66)

Donbass.UA 2018.01.12 10:28
За минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения, и двое - боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает inforesist.org. "За прошедшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских
МИНОМЕТ, ПУЛЕМЕТ, ДОНБАСС, СУТКИ, ГРАНАТОМЕТ, ОБСТРЕЛ, Украина, Луганск, Донецк, Россия, Минск
2018.01.12 (66)

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