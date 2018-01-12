АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО (66)

2018.01.12 (66)2018.01.11 (49) →
- АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО : Donbass.UA 10:28
- Ситуация в зоне АТО за сутки: 9 обстрелов, 1 погибший, 4 раненых и травмированных : Новости мира 10:22
- Сутки в АТО: боевики 9 раз обстреляли военных, есть погибший и раненые : УСБН Черкаси 10:21
- Сутки в АТО: боевики 9 раз обстреляли военных, есть погибший и раненые : Vector News 10:17
- В АТО снова горячо: боевики подло нарушают перемирие, погиб герой : УСБН Житомир 10:16
- Сутки в АТО: боевики 9 раз обстреляли военных, есть погибший и раненые : УСБН Івано-Франківськ 10:16
- Сутки в АТО: боевики 9 раз обстреляли военных, есть погибший и раненые : УСБН Вінниця 10:16
- Сутки в АТО: боевики 9 раз обстреляли военных, есть погибший и раненые : УСБН Запоріжжя 10:14
- В районе Авдеевки зафиксированы взрывы неопределенного происхождения : Авдеевка.сити 10:13
- Сутки в АТО: боевики 9 раз обстреляли военных, есть погибший и раненые : IPress.ua 10:06
- За сутки на Донбассе погиб один украинский военный : KharkivToday 10:04
- Сутки в АТО. Один боец погиб, четверо ранены : Kherson.life 09:54
- В АТО 11 января погиб военный, четверо ранены : IPnews 09:48
- Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР : ForPost 09:43
- Военные понесли потери на Донбассе : Сегодня.ua 09:42
- Военные понесли потери на Донбассе : Гуру.ua 09:42
- В АТО снова горячо: боевики подло нарушают перемирие, погиб герой : Новини онлайн 24 09:41
- На Донбассе прогремели 400 взрывов за сутки: что происходит : Новини онлайн 24 09:40
- Рождественский фестиваль хоровой музыки пройдет в Твери : Главный региональный 09:40
- За сутки в Донбассе погиб украинский военнослужащий : ДонПресс 09:28
- У 2017 році Придніпровська залізниця сплатила до бюджетів та фондів соцстраху майже понад 1,8 млрд гривень : Придніпровська залізниця 09:28
- АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге : InfoResist.org 09:15
- На Донбассе погиб военный, есть раненые : НикВести 09:14
- Томский губернатор поручил оперативным службам усилить режим работы из-за плохой погоды : НИА-Томск 09:14
- В зоне АТО противник продолжает нарушать перемирие - за сутки погиб один украинский боец : Николаевский центр журналистских расследований 09:14
- Кировский районный суд рассмотрит иск о возвращении прямых выборов мэра Ярославля : Ярновости 09:10
- Штаб: На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали : Новости Донбасса 09:10
- Суд по делу о закрытии представительства ДНР в Марселе перенесли на 1 марта : Насправді 09:09
- ОБСЕ: За сутки на Донбассе зафиксировано около 410 взрывов : Украинский выбор 09:09
- Сутки в АТО: боевики 9 раз открывали огонь и осуществляли воздушную разведку : Informator.media 09:06
- Сутки на Донбассе: силы АТО понесли потери : Gazeta.ua 09:05
- За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще 4 получили ранения : ГолосUA 09:05
- За сутки в Донбассе погиб украинский военнослужащий : Луганский Радар 09:00
- Сутки в АТО: боевики 9 раз нарушали перемирие, один военный ВСУ погиб, 4 - ранены : КНК Медиа 08:54
- В прошедшие сутки украинских военных в зоне АТО продолжали обстреливать боевики: есть погибший : Українські Новини 08:45
- Штаб: на Донбассе погиб 1 военнослужащий ВСУ, еще 4 ранены : Телеграф.com.ua 08:43
- В АТО снова горячо: боевики подло нарушают перемирие, погиб герой : Politeka 08:40
- Есть погибшие и раненые. Ситуация в зоне АТО : РИА Новости Украина 08:38
- Блогер: У "союзников" в Сирии намечается разлад? : УСБН Черкаси 08:21
- На Донбассе прогремели 400 взрывов за сутки: что происходит : УСБН Черкаси 08:21
- Сутки на Донбассе: во время выполнения боевых задач погиб украинский военный : УНИАН 08:17
- Студентки КГИК стали лауреатами международного конкурса : Муниципальная новостная лента 08:17
- На Донбассе прогремели 400 взрывов за сутки: что происходит : УСБН Івано-Франківськ 08:16
- Блогер: У "союзников" в Сирии намечается разлад? : УСБН Вінниця 08:16
- На Донбассе прогремели 400 взрывов за сутки: что происходит : УСБН Вінниця 08:16
- У США винахідники створили реактивний ранець, що дозволяє літати зі швидкістю 320 км/год (ВІДЕО) : Вголос 08:16
- Блогер: У "союзников" в Сирии намечается разлад? : УСБН Івано-Франківськ 08:16
- В штабе назвали наиболее горячие участки зоны АТО : Зеркало недели. Украина 08:14
- На Донбассе прогремели 400 взрывов за сутки: что происходит : УСБН Запоріжжя 08:14
- Свердловским школьникам разрешили не ходить на занятия : УралИнформБюро 08:14
- Блогер: У "союзников" в Сирии намечается разлад? : УСБН Запоріжжя 08:14
- Сутки на Донбассе: есть погибший и раненые : АСН.in.ua 08:13
- За сутки на Донбассе погиб один военный, четверо получили ранения и травмы : LB.ua 08:07
- На Донбассе за сутки зафиксировано 410 взрывов - ОБСЕ : УРА-Информ 08:00
- На Донбассе за сутки зафиксировано 410 взрывов - ОБСЕ : LikeNews 07:58
- Погибший украинский военный и четверо раненых. Сутки в зоне АТО : ТСН.ua 07:44
- Зарплати-2018: Експерти пояснили, що мають знати українці і чого чекати далі : Патріоти України 07:40
- Штаб АТО назвал эпицентры нестабильности на Донбассе, погиб военный, есть раненые : Новое Время 07:40
- Война на Донбассе: боевики бьют из минометов, есть погибшие : Подробности.ua 07:40