В Минобороны ответили на обвинение в причастности Украины к нападению на базы РФ в Сирии (19)

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- Турчинов ответил на обвинение Кремля о причастности Украины к нападению на авиабазу в Сирии : OnPress.info 10:21
- Украина не участвовала в атаке на авиабазу РФ в Сирии - Минобороны : Noocrat 10:21
- Житель Калачинска угнал у своего хозяина японское авто и украл 68 тысяч : ОмскИнформ 10:21
- Минобороны Украины прокомментировало "причастность" к атакам на базы РФ в Сирии : Местные вести 10:15
- Минобороны Украины прокомментировало "причастность" к атакам на базы РФ в Сирии : Телеграф.com.ua 10:13
- На Украине отвергли причастность к атакам на российские базы в Сирии : ForPost 09:43
- Визитки Яроша не хватает: у Шойгу приплели Украину к своим потерям в Сирии : NewsOboz 09:09
- В Минобороны прокомментировали "причастность" Украины к атаке на базы РФ : ForUm 09:04
- Украина готовит беспилотники атаковать Крым : Антифашист 08:10
- В Минобороны высмеяли российский фейк об украинской взрывчатке в Сирии : Trust.UA 07:55
- В Минобороны ответили на обвинение в причастности Украины к нападению на базы РФ в Сирии : Kordon.com.ua 07:54
- Украина опровергла причастность к атакам российской базы в Сирии : Позиция 07:31
- Киев отверг причастность к атакам на российские базы в Сирии : Passage.com.ua 07:29
- Украина не участвовала в атаке на авиабазу РФ в Сирии - Минобороны : АСН.in.ua 07:12
- Будут бояться жужжания мухи: в сети высмеяли фейк РФ о подготовке Украиной "атаки дронов" : РИА Мелитополь 06:37
- Будут бояться жужжания мухи: в сети высмеяли фейк РФ о подготовке Украиной "атаки дронов" : Вести-UA 06:04
- Украина не причастна к атаке российских авиабаз ??в Сирии, - Минобороны : Novosti.UA 01:21
- Украинский полковник уничтожил сирийские басни Кремля.Видео : Инфолайн 00:45
- В Днепровском районе Киева загорелся ТЦ, эвакуировано 25 человек : Українські Новини 00:45
- "Очередной фейк". Минобороны о заявлениях РФ об атаке на базу в Сирии : Vector News 00:17
- Украина не причастна к атаке российских авиабаз в Сирии, - Минобороны : Arena.press 00:12