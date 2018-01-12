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В Минобороны ответили на обвинение в причастности Украины к нападению на базы РФ в Сирии

В Минобороны ответили на обвинение в причастности Украины к нападению на базы РФ в Сирии (19)

Kordon.com.ua 2018.01.12 07:54
Информатака РФ направлена на прикрытие действий в Крыму и на Донбассе. Министерство обороны Украины опровергло обвинения российского Генштаба о причастности Украины к атаке на базы РФ в Сирии. Сообщение ГШ РФ является очередной информационной атакой, чтобы скрыть свои действия на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, заявила УНИАН пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир.
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2018.01.12 (19)

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