В Минобороны ответили на обвинение в причастности Украины к нападению на базы РФ в Сирии (19)

Kordon.com.ua 2018.01.12 07:54

Информатака РФ направлена на прикрытие действий в Крыму и на Донбассе. Министерство обороны Украины опровергло обвинения российского Генштаба о причастности Украины к атаке на базы РФ в Сирии. Сообщение ГШ РФ является очередной информационной атакой, чтобы скрыть свои действия на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, заявила УНИАН пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир.