Эпидемии кори в Украине нет, - Супрун (14)

Телеканал новин "24" 2018.01.11 13:30

Эпидемии кори в Украине нет, - Супрун / 24 Канал На сегодня в Украине речь не идет об эпидемии кори. Однако родители должны вакцинировать своих детей, ведь вакцины хватает. Об этом рассказала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает "Укринформ". "Есть вспышки в Киеве, была в лагере ромов и в цирке, но вы никогда не знаете, когда будут люди вокруг вас больные, поэтому нужно иметь прививки,