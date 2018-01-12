На военный корабль США приземлились украинские боевые вертолеты (76)

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- Фото дня: совместная тренировка вертолетов ВМС Украины с американским эсминцем в Черном море : Українські Новини 22:45
- В Чёрном море авиация ВМСУ провела учения с американцами : Одесса News 20:21
- Вертолеты ВМСУ тренировались совместно с американским эсминцем : Думская.net 20:03
- На военный корабль США приземлились украинские боевые вертолеты : ДонПресс 19:28
- ВМС Украины и США провели учения в Черном море : Noocrat 19:22
- Международные военные учения в этом году в Украине: кто, когда и где : Gazeta.ua 19:05
- Украинские и американские военные провели учения у одесских берегов : Избирком.org.ua 18:53
- ФОТОФАКТ. ВМС Украины и США провели совместные тренировки в Черном море : Times.dn.ua 18:53
- Украинские боевые вертолеты приземлились на военный корабль США : Arena.press 18:12
- В России резко отреагировали на учения ВМС Украины и США в Черном море : РИА Новости Украина 17:38
- Украинские боевые вертолеты приземлились на военный корабль США : Gazeta.ua 17:35
- Украинцы и американцы провели совместные тренировки в Черном море : Главное 17:35
- Медведчук назвал точное количество освобожденных : ГолосUA 17:35
- Украинцы и американцы провели совместные тренировки в Черном море : Диванная Сотня 17:33
- ВМС Украины и США провели учения в Черном море : Український Бізнес Ресурс 17:15
- Украинская авиация и военный корабль США провели тренировки в Черном море : НикВести 17:14
- В Черном море авиация ВМСУ провела совместные тренировки с американцами / Фото : BlackSeaNews.net 17:02
- Морская авиация Украины провела совместные учения с кораблем США - ВМС : Крым.Реалии RFE/RL 16:56
- Авиации ВМСУ провела совместные тренировки с американским кораблем (ФОТО) : Экономические известия 16:33
- Украинская морская авиация с американцами провела тренировки в Черном море (ФОТО) : Паноптикон 16:23
- В Украине запланировали шесть учений с военными НАТО : Bigmir)net Новости 16:09
- Удачные выходные с "Уральскими авиалиниями" : Airspot.ru 16:09
- ВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море - ФОТО : УРА-Информ 16:00
- ВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море : LikeNews 15:58
- ВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море : Страна.in.ua 15:48
- ВМС США и Украины провели учения по стандартам НАТО. ФОТО : Информационное Сопротивление 15:42
- В Запорожье расстреляли бизнесмена: полиция готовит штурм банды : Сегодня.ua 15:42
- ФОТОФАКТ. ВМС Украины и США провели совместные тренировки в Черном море : ОстроВ 15:40
- Украинские ВМС показали совместную тренировку с кораблем НАТО в Черном море : NewsOne 15:39
- Украинская морская авиация с американцами провела тренировки в Черном море: зрелищные фото : Bigmir)net ВИДЕО 15:16
- Авиация ВМСУ провела в Черном море совместные учения с эсминцем ВМС США Carney : Центр журналистских расследований 14:48
- Стандарты НАТО: как взаимодействует морская авиация Украины и США : Znaj.ua 14:47
- Стандарты НАТО: как взаимодействует морская авиация Украины и США : Новини онлайн 24 14:39
- В Украине пройдут шесть учений с военнослужащими НАТО : ReplyUA.net 14:36
- Украинская морская авиация и корабль НАТО провели учения в Черном море (ФОТО) : Ракурс 14:33
- Вертолеты ВМСУ провели совместные учения с американским эсминцем в Черном море : 2000.ua 14:30
- "Будешь боятся ночью ходить": появилось видео угроз Ноздровской перед ее исчезновением : Телеканал новин "24" 14:30
- В Чёрном море ВМС Украины и США провели совместные учения : Черноморская телерадиокомпания 14:18
- Авиация ВМС провела в Черном море тренировки с американцами: фото : ЛІГАБізнесІнформ 14:08
- В Украине в 2018 году пройдут 6 учений с участием военных из НАТО : ГолосUA 14:05
- Місто Дубно увійшло в новий рік із євроконтрактом на "теплий" грант : Голос України 14:05
- Украинская морская авиация с американцами провела тренировки в Черном море: зрелищные фото : Data.ua 14:02
- Развитие ГЧП помогло обеспечить работой жителей отдаленного поселка в Акмолинской области : Вечерний Бишкек 14:02
- Морская авиация ВМС ВСУ и корабль ВМС США провели совместные тренировки в Черном море ╘ : Транспортный бизнес 13:51
- ВМС Украины и эсминец США провели совместные тренировки : Инфолайн 13:46
- В Черном море прошли учения ВМС Украины и США : РепортерUA 13:42
- Морская авиации Украины и американский эсминец провели учения в Черном море : Голос Столицы 13:42
- Одесса: сложные метеоусловия не помешали военно-морской тренировке типа PASSEX : Рупор Одессы 13:40
- ВМС США и Украины провели учения в Черном море : ReplyUA.net 13:36
- Украинские военно-морские летчики провели учения с эсминцем США в Черном море : Еспресо TV 13:34
- ВМС США и Украины провели в Черном море совместные учения : QHA Крымские Новости 13:33
- Украинская морская авиация с американцами провела тренировки в Черном море: зрелищные фото : Телеканал новин "24" 13:30
- В Черном море прошла совместная тренировка украинских и американских военнослужащих : Електронні Вісті 13:15
- ВМС Украины и США провели учения в Черном море : Местные вести 13:15
- Украинские морские летчики провели совместные учения с военными кораблями США у берегов Одессы : Трасса Е95 13:14
- Авиация украинских ВМС и военный корабль США провели тренировки в Черном море : LB.ua 13:07