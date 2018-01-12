На военный корабль США приземлились украинские боевые вертолеты (76)

ДонПресс 2018.01.12 19:28

Морская авиация ВМС ВСУ в Черном море провела совместные тренировки с кораблем USS CARNEY (DDG 64) ВМС США. Сообщается, что во ремя тренировок вертолеты украинских ВМС Ка-27ПЧ и Ка- 27ПР в сложных метеоусловиях осуществили более 10 посадок на борт американского корабля. Кроме того, они провели разведку и наблюдение за надводной обстановкой. Заместитель командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке капитан 2 ранга