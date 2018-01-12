Пожар в детском лагере "Виктория": следствие не смогло установить точную причину возгорания (13)

Вести.ua 2018.01.12 00:16

Из-за того, что корпус детского лагеря "Виктория" под Одессой был полностью уничтожен огнем, следствию не удалось определить точную причину пожара. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, передает УНН. На данный момент следствие выделяет четыре возможных причины пожара: возникновение пожара от источника открытого огня (пламя спички, пламя свечей, тления табачного изделия); от короткого замыкания; вследствие