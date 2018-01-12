Пожар в детском лагере "Виктория": следствие не смогло установить точную причину возгорания (13)

2018.01.12 (13)2018.01.11 (73) →
- Следователи не могут установить причины пожара в одесском лагере "Виктория" : Українські реалії 10:00
- Следователи не могут установить причины в одесском лагере "Виктория" : ReplyUA.net 09:36
- Пожар в лагере Виктория: у следствия четыре версии : ВестиUA 09:04
- Эксперты пришли к выводу, что установить причину пожара в детском лагере "Виктория" невозможно : ТСН.ua 08:14
- "Все сгорело" - назвали результаты экспертизы пожара в лагере "Виктория" : NewsOboz 08:09
- В Одессе прокуратура ходатуйствует о продлении сроков ареста директора "Виктории" : Одесский обозреватель 05:20
- Пожар в лагере "Виктория" уничтожил почти все улики - прокуратура : Гордон 01:35
- Следствие рассматривает четыре версии причин пожара в "Виктории" : Избирком.org.ua 00:53
- Следствие не может установить причины пожара в лагере "Виктория" : InfoResist.org 00:45
- Пожар в лагере "Виктория": следствие не смогло установить точную причину возгорания : 2000.ua 00:30
- Пожар в лагере "Виктория": Точную причину установить невозможно : Газета День 00:27
- Пожар в детском лагере "Виктория": следствие не смогло установить точную причину возгорания : Вести.ua 00:16
- Пожар в "Виктории": кто понесёт наказание? : Круг-информ 23:56