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Фокус: Украина

Цього року на Закарпатті відреставрують один із найстаріших замків області (7)

Українські національні новини 2018.01.11 23:17
фотогалерея УЖГОРОД-КИЇВ. 11 січня. УНН. Закарпатська область отримає 11,2 мільйони гривень на першу чергу невідкладних робіт із реставрації пам'ятки архітектури національного значення - Невицького замку.
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2018.01.12 (7)

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