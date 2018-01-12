Трамп заявил, что США не нужны мигранты из "стран-помоек" - СМИ (30)

Arena.press 2018.01.12 05:14

Сегодня, 04:31 Президент США Дональд Трамп В Белом доме не отрицают такое заявление американского лидера. Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с сенаторами в четверг, 11 января, что Штатам не нужны мигранты из "стран-помоек", пишет The Washington Post со ссылкой на два источника. Отмечается, что группа законодателей на встрече в Белом доме предложила Трампу соглашение по защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.