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Нацсовет по вопросам ТВ и радио предлагает ввести уголовную ответственность за выступления украинских артистов в России (8)

Gazeta.ua 2018.01.11 18:35
Предлагают ввести штрафы и ответственность за выступления украинских артистов в России. Фото - biz.nv.ua Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, гастролирующих на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета. "Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию
АРТИСТ, РАДИОВЕЩАНИЕ, АГРЕССОР, ВЕЩАТЕЛЬ, РЕГУЛЯТОР, РЫЧАГ, Россия, Украина
2018.01.12 (8)

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