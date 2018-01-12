Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Турчинов призвал уделить внимание украинского государства вопросу криптовалют (10)

Крым.Реалии RFE/RL 2018.01.11 20:56
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что вопрос криптовалют не может оставаться без внимания государства, несмотря на быстрое развитие рынка криптовалют в мире. Дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы "создает угрозы для экономики и безопасности государства", сказал Александр
ТРАНЗАКЦИЯ, РЕГУЛЯТОР, СЕКРЕТАРЬ, ВАКУУМ, МОНИТОРИНГ, ПОРЯДОК, Турчинов, Украина
2018.01.12 (10)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018