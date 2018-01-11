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"Допускают высказывания о единстве славянских народов". Прокуратура открыла дело против служителей УПЦ МП (12)

Народный Корреспондент 2018.01.11 19:14
СБУ и объединенная группа прокуратуры займутся священником, который не отпел ребенка в Запорожье. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. В прокуратуре считают, что служитель УПЦ (МП) нарушил равноправие граждан по статье 161 УК Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 11 января, пишет Сарган. Кроме того, дело возбуждено и против представителей православной
ПАТРИАРХАТ, РАДОМИР, ВРАЖДА, ОБРЯД, УБЕЖДЕНИЕ, РАЗЖИГАНИЕ, Запорожье, Украина, Москва, Россия, Киев
2018.01.12 (12)

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