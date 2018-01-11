"Допускают высказывания о единстве славянских народов". Прокуратура открыла дело против служителей УПЦ МП (12)

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- СБУ занялось расследованием "разжигания религиозной вражды" в Запорожье : Паноптикон 07:23
- ГПУ возбудила уголовное дело против представителей Запорожской епархии УПЦ : УкропNews.com 05:15
- ГПУ возбудила уголовное дело против представителей Запорожской епархии УПЦ : УНИАН 05:02
- Митрополит УПЦ МП Лука поблагодарил за начало расследования по поводу разжигания религиозной вражды в Запорожье : Гордон 02:35
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- Митрополит УПЦ МП Лука поблагодарил за начало расследования по поводу разжигания религиозной вражды : Гордон 01:05
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