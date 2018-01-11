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Фокус: Украина

Путин рассказал о том, чем должен завершиться конфликт Донбассе (13)

0642 Луганск 2018.01.11 23:02
22:02, 11 января Президент РФ заявляет, что ситуация на оккупированной части Донбасса приобретает признаки замороженного конфликта, и снова продвигает идею закона об особом статусе Донбасса. Об этом он заявил на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, передает РИА Новости. "Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в
ДОНБАСС, КОНФЛИКТ, ПУТИН, МИНСКИЙ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ОЗАБОЧЕННОСТЬ, Путин, Россия, Украина, Минск
2018.01.12 (13)

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