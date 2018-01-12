Крым за корабли не продаем: Геращенко отреагировала на жест доброй воли Путина (127)

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- Путин заявил, что вернет Украине военную технику, которую захватил в Крыму : Днепр Час 10:29
- Ярош- Путину: "Вам, кремлевские Орки, осталось недолго" : ДонПресс 10:28
- Бывший премьер об украинских кораблях в Крыму: Этот металлолом для обороны нашей страны не имеет никакого значения : DailyUA 10:24
- ВСУ: Украинская военная техника в Крыму исправна, решение о ее возврате будет принимать руководство Украины : Новости Луганска 10:22
- Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем : Черноморская телерадиокомпания 10:18
- В ВМС ответили Путину: похищенная техника в Крыму была в исправном состоянии : Черноморская телерадиокомпания 10:18
- Россия вернет Украине военную технику из Крыма - Путин : Нардеп.org.ua 10:16
- Путин заявил о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма : Народный Корреспондент 10:14
- В ВМС Украины отреагировали на предложение Путина вернуть военную технику из Крыма : Новости Донбасса 10:10
- Пусть подавятся: в Украине жестко ответили на предложение Путина по Крыму : Обозреватель 10:10
- Все было отремонтировано: в ВМС назвали боевые корабли, которые находятся в Крыму : NewsOne 10:09
- Крым за корабли не продаем: Геращенко отреагировала на жест доброй воли Путина : NewsOne 10:09
- В Крыму была отремонтированная техника - ВМС Украины : Контракты.ua 10:07
- Путин заявил о готовности отдать Украине корабли и самолеты из аннексированного Крыма : 7 днів Ужгородськi 10:06
- "Ядерная бита" не поможет - Ярош ответил Путину : Gazeta.ua 10:05
- Крым за корабли не продаем: В Украине ответили на предложение Путина : DsNews 10:03
- Не на ходу был только один: Командующий ВМС заявил, что украинские корабли в Крыму не являются "хламом" : Экономические известия 10:03
- Путин: РФ готова передать Украине десятки военных кораблей и самолетов : Версии.com 10:03
- Разрушим Московскую империю: Ярош отреагировал на заявление Путина по кораблям : УкрОП.org 10:00
- Киев нацелился на технику из Крыма : LikeNews 09:58
- Путин вновь заявил о готовности РФ передать Украине ее военную технику из Крыма : Trust.UA 09:55
- Какая техника была в Крыму на момент аннексии: командующий ВМС Украины уличил Путина во лжи : В Час Пик 09:46
- Вам ядерная бита не поможет: Ярош резко ответил Путина на предложение по возврату вооружения из Крыма : Апостроф 09:45
- Россия может вернуть Украине боевую технику из Крыма : ForPost 09:43
- Главком ВМС отрицает слова Путина о состоянии техники в Крыму : Sharij.net 09:43
- Командующий ВМС Украины рассказал, какая техника осталась в Крыму : Голос Столицы 09:42
- "Вам, кремлевские орки, осталось немного": лидер "Правого сектора" ответил Путину на предложение передать военные корабли из Крыма : Styler РБК-Украина 09:41
- Рассчитываю на это: Путин поведал о своих дальнейших планах в Украине : Новини онлайн 24 09:40
- Украина изучит возможность получения из Крыма боевой техники : Свежая газета 09:38
- Ким Чен Ын заявил, что КНДР может выдержать и столетние санкции : РИА Новости Украина 09:38
- "Ядерная бита" не поможет - Ярош отреагировал на заявление Путина : Gazeta.ua 09:35
- Путин заявил о готовности вернуть Украине корабли и авиатехнику из Крыма. В ВМС почему-то не верят : Фраза.ua 09:34
- Медведев поручил проработать возможность подачи жалоб на товары и услуги через МФЦ : Единая Россия 09:33
- Командующий ВМС ВСУ заявил об исправности украинской техники в Крыму (ВИДЕО) : Ракурс 09:33
- Развалим Московскую империю, - экс-лидер "Правого сектора" жестко ответил Путину : Data.ua 09:32
- Эксперт: заявление Путина о возвращении кораблей - "чертик из табакерки" : BBC Українська служба 09:31
- Развалим Московскую империю, - экс-лидер "Правого сектора" жестко ответил Путину : Телеканал новин "24" 09:30
- Кремль занимает четкую позицию: в Украине рассказали, стоит ли ждать изменений по Донбассу после выборов Путина : Апостроф 09:30
- Украинская армия отреагировала на "щедрость" Путина : Znaj.ua 09:17
- Путин надеется на нормализацию отношений с Украиной после урегулирования конфликта на Донбассе : В Час Пик 09:16
- Ярош ответил на инициативу Путина по Крыму: Сами все вернем : InfoResist.org 09:15
- В столице не пристают на предложение Путина отдать военную технику, захваченную в Крыму : ТСН.ua 09:14
- Звездная история первой самой пожилой модели Украины Галина Герасимова : ТСН.ua 09:14
- "Корабли на Крым не меняем!" Украина отказывается забирать крымский военный металлолом : Антифашист 09:10
- Путин согласен отдать Украине ее "плачевную" военную технику из аннексированного Крыма : Kramatorsk.info 09:07
- "Готовы передать": Путин сделал Украине предложение по Крыму : Вести-UA 09:04
- Разрушим Московскую империю: Ярош отреагировал на заявление Путина по кораблям : DsNews 09:03
- Россия готова вернуть Украине боевую технику из Крыма - Путин : Новости Крыма за 15 минут 09:02
- Чубаров о предложении Путина: Россия вернет Крым и компенсацию за его аннексию : Крым.Реалии RFE/RL 08:56
- Погода у Івано-Франківську на 12 січня : StykNews.info 08:49
- Путин готов отдать Украине захваченные в Крыму корабли из-за их "плачевного состояния". В ВМСУ указывают - техника была исправна : Центр журналистских расследований 08:48
- "Ребята, сдавайтесь": журналист ответил Путину на слова об отношениях РФ и Украины после войны : Styler РБК-Украина 08:41
- "Развалим Московскую империю": воюющий нардеп жестко ответил Путину : Обозреватель 08:40
- В трех районах Коми отменили занятия в школах из-за морозов : ФедералПресс 08:40
- "Ядерная бита вам, бандитам, не поможет! Осталось недолго", - Ярош эмоционально отреагировал на неожиданное предложение Путина : Donbass.UA 08:28