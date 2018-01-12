Крым за корабли не продаем: Геращенко отреагировала на жест доброй воли Путина (127)

NewsOne 2018.01.12 10:09

Украина не примет от России свои корабли, которые сейчас находятся в аннексированном Крыму, в обмен на отказ от полуострова. Таким образом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на заявление президента РФ Владимира Путина относительно возвращения Украине ее вооружения с Крыма. Геращенко подчеркнула, что Россия довела до "ужасного состояния" не только украинские корабли, но и весь Крым.