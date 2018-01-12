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Крым за корабли не продаем: Геращенко отреагировала на жест доброй воли Путина

Крым за корабли не продаем: Геращенко отреагировала на жест доброй воли Путина (127)

NewsOne 2018.01.12 10:09
Украина не примет от России свои корабли, которые сейчас находятся в аннексированном Крыму, в обмен на отказ от полуострова. Таким образом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на заявление президента РФ Владимира Путина относительно возвращения Украине ее вооружения с Крыма. Геращенко подчеркнула, что Россия довела до "ужасного состояния" не только украинские корабли, но и весь Крым.
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2018.01.12 (127)

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