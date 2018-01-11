Путин назвал Ким Чен Ына "грамотным и зрелым политиком" (24)

LB.ua 2018.01.11 20:07

Фото: golos.io Президент России Владимир Путин считает лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "грамотным и зрелым политиком". Об этом он заявил на встрече с главными редакторами российских СМИ, отвечая на вопрос о противостоянии США и КНДР, передает телеканал "Дождь". "Господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл, он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной