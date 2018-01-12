НБУ планирует запустить в обращение в Украине е-гривну (36)

УкрОП.org 2018.01.12 08:59

Стало известно, что Нацбанк Украины активно продолжает исследоательский проект, который был начат еще в конце 2016 года для возможного внедрения е- гривны, которая станет национальной валютой страны на основе технологий блокчейн, о чем рассказали в пресс-службе центробанка в четверг, 11 января 2018 года, передает УКРОП со ссылкой на Replyua.net. В сообщении национального регулятора отмечается, что "речь идет о возможном