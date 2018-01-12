Цукерберг сообщил об изменении алгоритма ленты новостей в Facebook (51)

Електронні Вісті 2018.01.12 10:15

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что в скором времени лента новостей в социальной сети станет чаще отображать записи друзей, а приоритет постов СМИ и компаний, напротив, снизится. Об этом Цукерберг написал в ночь на пятницу, 12 января, на своей странице в Facebook. Он отметил, что теперь команда соцсети будет концентрироваться не на помощи пользователям в нахождении важного контента, а на содействии поддержанию

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