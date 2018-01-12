Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Ребёнок пытался сделать взрывчатку и получил страшные травмы (67)

Соцпортал 2018.01.12 17:45
| Соцпортал Полиция о взрыве узнала от медиков, которым привезли тяжелораненого школьника. Ребенок "химичил" в свой комнате, когда никого не было дома и в результате взрыва лишился пальцев. Когда подросток сам остался дома, он решил изготовить взрывчатку своими силами, насмотревшись инструкций в Интернете. В Facebook ГУ Нацполиции в Донецкой области сказано, что при помощи подручных средств ребенок стал готовить смесь, для чего использовал простые
ИНГРЕДИЕНТ, ПАЛЕЦ, ПОДРОСТОК, БЫТ, ПОДРУЧНЫЙ, ИНСТРУКЦИЯ, Донецк

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018