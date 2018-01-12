Украинцам на заметку: отныне за эти преступления будут карать гораздо жестче (83)

SobKor.net 2018.01.12 12:45

Сегодня, 12:09 Вступили в силу нормы закона No 2227-VIII В Украине вступили в силу нормы закона No 2227-VIII, касающиеся изменений перечня отягчающих обстоятельств при совершении преступления. Вчера соответствующий документ был опубликован в официальной прессе, передает СобКор. Так, с 12 января совершение преступления на почве половой принадлежности, в присутствии ребенка, против инвалида, человека, который страдает из-за