Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украинцам на заметку: отныне за эти преступления будут карать гораздо жестче (83)

SobKor.net 2018.01.12 12:45
Сегодня, 12:09 Вступили в силу нормы закона No 2227-VIII В Украине вступили в силу нормы закона No 2227-VIII, касающиеся изменений перечня отягчающих обстоятельств при совершении преступления. Вчера соответствующий документ был опубликован в официальной прессе, передает СобКор. Так, с 12 января совершение преступления на почве половой принадлежности, в присутствии ребенка, против инвалида, человека, который страдает из-за
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, РАССТРОЙСТВО, ПОЛОВОЙ, СУПРУГА, НАСИЛИЕ, ПОЧВА, Порошенко, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018