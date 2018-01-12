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"ДНР" отправила в Россию заминированный поезд

"ДНР" отправила в Россию заминированный поезд (87)

Интеллект Украины 2018.01.12 14:47
Евгений Стелькин В российский Белгород из "ДНР" пришел заминированный поезд. Узнали об этом, когда подошли к составу уже на станции в РФ, передает УНИАН. Взрывное устройство в грузовом составе обнаружили на станции "Валуйки- Сортировочные" в Белгородской области, сообщается в телеграмм-канале Mash. На боковой раме одного из вагонов была закреплена граната Ф-1. Как отмечается, излом боковой рамы в 100% случаев приводит к крушению
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