"ДНР" отправила в Россию заминированный поезд (87)

Интеллект Украины 2018.01.12 14:47

Евгений Стелькин В российский Белгород из "ДНР" пришел заминированный поезд. Узнали об этом, когда подошли к составу уже на станции в РФ, передает УНИАН. Взрывное устройство в грузовом составе обнаружили на станции "Валуйки- Сортировочные" в Белгородской области, сообщается в телеграмм-канале Mash. На боковой раме одного из вагонов была закреплена граната Ф-1. Как отмечается, излом боковой рамы в 100% случаев приводит к крушению