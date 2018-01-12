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Фокус: Украина

Террористы "ЛНР" взорвали тела своих погибших ради наживы (72)

7 днів Ужгородськi 2018.01.12 14:06
Полевые командиры 6-го отдельного механизированного полка 2-го армейского корпуса так называемой "ЛНР" уничтожили тела двух погибших боевиков путем подрыва, чтобы объявить их пропавшими без вести и получать их зарплату. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook со ссылкой на данные разведки. "С целью сокрытия фактов гибели двух подчиненных и невыплаты денежной компенсации, полевые командиры цинично уничтожили тела двух погибших
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