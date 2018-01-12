Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В восьми странах мира откроются украинские визовые центры

В восьми странах мира откроются украинские визовые центры (75)

NewsOne 2018.01.12 16:39
10 украинских визовых центров начнут работать в восьми странах мира с 15 января 2018 года. В частности, они будут предоставлять услуги иностранцам при оформлении виз для въезда в Украину. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook. Украинские визовые центры открываются в Анголе (Луанда), Египте (Каир), Индии (Дели), Китае (Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (Бейрут), Марокко
ЦЕНТР, ЛУАНДА, РАБАТ, АБУДЖА, ТУНИС, БЕЙРУТ, VF Worldwide Holdings Ltd, Украина, LB, Тунис, Индия, Каир, Пекин, Египет, Гуанчжоу, Шанхай

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018