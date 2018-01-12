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Нападение на бизнесмена в Запорожье: полиция отрицает информацию о штурме и переговорах с преступниками

Нападение на бизнесмена в Запорожье: полиция отрицает информацию о штурме и переговорах с преступниками (171)

УСБН Черкаси 2018.01.12 20:21
Полиция опровергает слухи о якобы переговорах с злоумышленниками, которые ранили и ограбили предпринимателя в Запорожье. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области. "Информация о том, что полиция якобы нашла подозреваемых в нападении на предпринимателя в Запорожье, и ведет с ними переговоры, а тем более готовится к штурму, не соответствует действительности.
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