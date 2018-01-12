Главой набсовета "Нафтогазу" избрали опытную британку (67)

From-UA.com 2018.01.12 17:04

Главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" избрали британку Клэр Споттисвуд, сообщила сегодня пресс-служба компании, передает Гордон. Отмечается, что такое решение приняли 22 декабря 2017 года, в ходе первого заседания нового состава набсовета. На должности заместителя председателя остается Владимир Демчишин, он занимает ее с 18 апреля прошлого года. В заседании участвовали все члены набсовета: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа