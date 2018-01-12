Взятка агенту НАБУ $500 тысяч: названа фамилия депутата Одесского облсовета (133)

Politeka 2018.01.12 22:40

22:39 12 Января 2018 Стала известна фамилия депутата Одесского облсовета, которому предъявлено подозрение в предложении взятки в размере $500 тысяч агенту Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Так, по словам источника, им оказался Олег Бабенко из фракции Блока Петра Порошенко (БПП). Когда спецназ НАБУ предпринял попытку задержать Бабенко по месту его пребывания в Киеве, депутат убежал от спецназа, выпрыгнув в окно.