Взятка агенту НАБУ $500 тысяч: названа фамилия депутата Одесского облсовета (133)

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- Дать 500 тысяч у.е. взятки сотруднику НАБУ пытался депутат Одесского облсовета Бабенко, - Insider : УкропNews.com 22:45
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- Депутат от БПП, погорев на крупной взятке детективу НАБУ, убежал от спецназа через окно : InfoResist.org 22:45
- Продолжается поиск депутата, предлагавшего взятку детективу НАБУ, - ГПУ : РБК-Україна 22:41
- СМИ узнали имя депутата, предложившего полмиллиона взятки детективу НАБУ. Подозреваемый сбежал : Новое Время 22:40
- Взятка агенту НАБУ $500 тысяч: названа фамилия депутата Одесского облсовета : Politeka 22:40
- У російському парламенті порадили Україні брати приклад з КНДР : Інформатор.news 22:36
- Депутат, который предлагал взятку НАБУ, сбежал : Хвиля 22:36
- Предложивший НАБУ взятку в $500 тысяч депутат сбежал, - ГПУ : ReplyUA.net 22:36
- Предложивший гигантскую взятку НАБУ депутат подался в бега, - ГПУ : Фокус 22:34
- Новая обложка The New Yorker обыграет слова Трампа о "вонючей дыре" : Газета.ru 22:34
- Стало известно имя депутата, пытавшегося дать взятку детективу НАБУ в полмиллиона доларов : Passage.com.ua 22:30
- НАБУ обвинило депутата в попытке подкупа детектива : Новости мира 22:23
- Депутат Одесского облсовета предлагал $500 тыс. взятки детективу НАБУ : Noocrat 22:22
- Депутат предлагал детективу НАБУ полмиллиона долларов за "услугу" : Noocrat 22:22
- Депутат предлагал огромную взятку детективу НАБУ : Noocrat 22:21
- СМИ назвали фамилию депутата, дававшего детективу НАБУ взятку в полмиллиона долларов: фото : Апостроф 22:15
- Депутат Одесского облсовета пытался откупиться от НАБУ за 500 тысяч долларов: стало известно, что ждет коррупционера : УкропNews.com 22:15
- Стало известно имя депутата, пытавшегося дать взятку детективу НАБУ в полмиллиона доларов : Arena.press 22:12
- НАБУ: Депутат Одесского облсовета предлагал взятку детективу Бюро : "Наша газета" (Луганск) 22:09
- В Одессе разыскивают депутата, которого подозревают во взяточничестве : Незалежний Аудитор 22:08
- Подозреваемый во взятке депутат скрывается от следствия : Gazeta.ua 22:05
- Правоохранители ищут депутата, пытавшегося дать взятку детективу НАБУ : ForUm 22:04
- ГПУ разыскивает депутата, попытавшегося дать взятку $500 тысяч детективу НАБУ : Еспресо TV 22:04
- Депутат Одесского облсовета пытался "дать" детективу НАБУ 500 тыс. долларов : Украина криминальная 22:02
- Депутат Одесского облсовета хотел "купить" детектива НАБУ за $500 тысяч : Николаевские Известия 21:49
- Депутат Одесского облсовета предлагал детективу НАБУ взятку в размере $500 тысяч : Страна.in.ua 21:48
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- Депутат Одесского облсовета разоблачен при попытке дать взятку детективу НАБУ в размере 500 тыс. долларов : Вибори в Україні та світі 21:47
- Депутат Одесского облсовета предлагал взятку в 500 тысяч долларов чиновнику НАБУ : В Час Пик 21:46
- ГПУ: пойманного на взятке в полмиллиона долларов депутата не поймали : Вести.ua 21:46
- Трамп призвал союзников США признать "Хезболлах" террористической организацией : Спутник 21:46
- Стало известно имя депутата, пытавшегося дать взятку детективу НАБУ в полмиллиона доларов : РБК-Україна 21:41
- Одесский депутат, предлагавший взятку детективу НАБУ, скрылся от правоохранителей : DsNews 21:33
- Пойманный на огромной взятке депутат Одесского облсовета скрывается от следствия : Телеканал новин "24" 21:30
- Хотел отделаться взяткой: депутат попал под прицел НАБУ : УСБН Одесса 21:20
- Депутат Одесского облсовета предлагал $500 тыс. взятки детективу НАБУ : #Буквы 21:19
- ГПУ: проводятся поиски депутата, предлагавшего детективу НАБУ $500 тысяч : Укринформ 21:17
- Депутат Одесского облсовета предлагал детективу НАБУ взятку в размере $500 тысяч : Begemot.media 21:16
- В Одессе детективу НАБУ предложили взятку $500 тысяч : Подробности.ua 21:10
- Депутат Одесского облсовета разоблачен при попытке дать взятку детективу НАБУ в размере 500 тыс. долларов : Times.dn.ua 20:53
- Взятка детективу НАБУ: выяснилась фамилия депутата : Слово і Діло 20:45
- Депутат Одесского облсовета попытался дать полмиллиона долларов взятки детективам НАБУ и сбежал : Трасса Е95 20:44
- Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ 500 тысяч долларов взятки : РепортерUA 20:42
- В Турции арестован подозреваемый в причастности к убийству посла РФ Андрея Карлова : Новоросинформ 20:39
- Депутат Одесского облсовета пытался дать взятку детективу НАБУ : NewsOne 20:39
- Депутат Одесского облсовета пытался откупиться от НАБУ за 500 тысяч долларов: стало известно, что ждет коррупционера : Dialog.ua 20:32
- В Одессе депутат облсовета предложил $500 тысяч взятки НАБУину (дополнено) : Досье 20:28
- НАБУ: депутат одесского облсовета предлагал полмиллиона долларов взятки : Южный Курьер 20:23
- Депутат предложил детективу НАБУ полмиллиона долларов взятки : УСБН Черкаси 20:21
- Депутат предложил детективу НАБУ полмиллиона долларов взятки : УСБН Одесса 20:19
- Депутат Одесского облсовета предлагал $500 тыс. взятки сотруднику НАБУ : #Буквы 20:19
- Хотел отделаться взяткой: депутат попал под прицел НАБУ : УСБН Вінниця 20:16
- Депутат предложил детективу НАБУ полмиллиона долларов взятки : УСБН Івано-Франківськ 20:16
- Депутат предложил детективу НАБУ полмиллиона долларов взятки : УСБН Вінниця 20:16