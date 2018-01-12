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Украину в конце января накроют морозы до -25

Украину в конце января накроют морозы до -25 (13)

Укринформ 2018.01.12 16:47
Карта Ukrinform С 18 января в Украине ожидаются снегопады и вьюги, а с 25 января - сильное похолодание со снижением температуры до -20, -25 градусов мороза. Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида во время заседания штаба ГСЧС относительно мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в зимний период, сообщает корреспондент Укринформа. "В ближайшие 10 дней мы ожидаем как минимум два периода ухудшения погодных
МОРОЗ, ГРАДУС, ЦИКЛОН, ПОКРОВ, СНЕГОПАД, УКРАИНА, Кульбида, Украина
2018.01.13 (13)

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