Украину в конце января накроют морозы до -25 (13)

Укринформ 2018.01.12 16:47

Карта Ukrinform С 18 января в Украине ожидаются снегопады и вьюги, а с 25 января - сильное похолодание со снижением температуры до -20, -25 градусов мороза. Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида во время заседания штаба ГСЧС относительно мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в зимний период, сообщает корреспондент Укринформа. "В ближайшие 10 дней мы ожидаем как минимум два периода ухудшения погодных