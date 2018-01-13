Кульбида озвучил первый зимний прогноз для Украины и сразу до минус 25 градусов! (57)

Горожанин Днепропетровска 2018.01.13 00:41

Во второй половине января на территории Украины ожидаются сильные снегопады и снижение температуры воздуха Такой прогноз дал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в Киеве на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в зимний период, пишет "Интерфакс-Украина". "21-22 января мы ожидаем значительное осложнение погодных условий в связи