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Кульбида озвучил первый зимний прогноз для Украины и сразу до минус 25 градусов!

Кульбида озвучил первый зимний прогноз для Украины и сразу до минус 25 градусов! (57)

Горожанин Днепропетровска 2018.01.13 00:41
Во второй половине января на территории Украины ожидаются сильные снегопады и снижение температуры воздуха Такой прогноз дал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в Киеве на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в зимний период, пишет "Интерфакс-Украина". "21-22 января мы ожидаем значительное осложнение погодных условий в связи
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2018.01.13 (57)

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